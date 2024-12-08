MHP'den ilk 'Esad' açıklaması': Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yıldız, paylaşımında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'e getirilmesine ilişkin yaptığı konuşmayı yeniden hatırlattı.

Yıldız, X hesabından yaptığı açıklama

"13 Yıl süren iç savaşın sonunda, 61 Yıl süren Baas rejimi ile birlikte 54 Yıl süren Esad iktidarı sona erdi. Rejim karşıtı tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılıyor, cezaevleri boşaltılıyor. Esad’ın ordusu dağıldı.

Öcalan çağrısını hatırlattı

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 de yaptığı tarihi çağrıyı, Ortadoğuda nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Türk milletinin maddi ve manevi gelişmesi önündeki engelleri kaldırmak, hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan, toplumsal barış ve huzuru hakim kılmak, temel hak ve hürriyetleri, kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek ve terörün silinip gitmesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir."