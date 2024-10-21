  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım paketi
Takip Et

ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım paketi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya mühimmat, askeri teçhizat ve silahlar için 400 milyon dolarlık yeni bir savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım paketi
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'i kabul etti.

Toplantı öncesinde konuşan Zelenskiy, ülkesine destek verdiği için ABD'ye teşekkür etti.

Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e sağladığı yardımın önemini de vurguladı.

Austin ise ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirterek, "Bugün, Ukrayna'ya mühimmat, askeri teçhizat ve silahlar için 400 milyon dolarlık bir Başkanlık Yardım Paketi tahsis edildiğini duyurmak istiyorum." dedi.

Ukrayna Savunması Temas Grubunu bir kez daha toplamak istediğini kaydeden Austin, "Ukrayna'nın kazanması için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamak üzere 50'den fazla ülkeden oluşan bir koalisyonla çalışıyoruz." diye konuştu.

İmamoğlu: Ben öyle bir fırsatçı insan değilimİmamoğlu: Ben öyle bir fırsatçı insan değilimGündem

 

Beşiktaş'ta Mert Günok sakatlandı: Derbide oynayacak mı?Beşiktaş'ta Mert Günok sakatlandı: Derbide oynayacak mı?Spor

 

Dünya
Hayvanat bahçesinde şok! Gizemli maymun ölümünün ardındaki gerçek ortaya çıktı
Hayvanat bahçesinde şok! Gizemli maymun ölümünün ardındaki gerçek ortaya çıktı
Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein: Lübnan'daki çatışmaların durması için çalışıyoruz
Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein: Lübnan'daki çatışmaların durması için çalışıyoruz
Moldova'da seçimler ikinci tura kaldı
Moldova'da seçimler ikinci tura kaldı
Güney Sudan'da selden 1 milyondan fazla kişi etkilendi
Güney Sudan'da selden 1 milyondan fazla kişi etkilendi
Kamala Harris'in seçim kampanyasına bağışlar 1 milyar doları aştı
Kamala Harris'in seçim kampanyasına bağışlar 1 milyar doları aştı
İsrailliler, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı
İsrailliler, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı