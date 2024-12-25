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AB’den Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Avrupa Birliği (AB), Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında yolcu uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

AA
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AB’den Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, X hesabından yaptığı paylaşımda kaza haberini "üzüntüyle" öğrendiklerini belirtti.

El Anouni, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kazakistan'daki uçak kazası

Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ile 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu bildirdi.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

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