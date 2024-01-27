Son dakika... ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine eş zamanlı saldırı

Suriye'nin Deyrezor vilayetindeki Al-Omar petrol sahasındaki en büyük Amerikan üssü, aynı anda fırlatılan üç insansız hava aracının hedefi oldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) göre saldırı ABD askeri güçlerinin üsteki eğitimiyle aynı zamana denk gelirken, can kaybı hakkında bilgi verilmedi.

Saldırı öğlen saatlerinde Deyrezor’daki Koniko Gaz Sahası’ndaki ABD kuvvetlerinin hedef alınmasından saatler sonra geldi.

Öte yandan aynı saatlerde, Irak'ın Anbar kentindeki ABD’de üssü çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Ancak patlamanın neyden kaynaklandığı henüz açıklanmadı. Görgü tanıkları, bombalı saldırı olduğu yönünde bilgi verdi.

Deyrezor’daki saldırıları henüz üstlenen olmazken, ABD’den herhangi bir açıklama gelmedi.