Alman Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan İsrail'de kan bağışı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir ay geride kalırken çoğu çocuk ve kadın olmak üzere ölü sayısı 10 bini aştı. Ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in sivil yerleşim yerlerine saldırıları devam ediyor. Batılı ülkeler ise saldırılar konusunda henüz ateşkes çağrısı yapma konusunda anlaşamadı.

Bölgede insani krizin boyutu her geçen gün artarken İsrail'i ziyaret eden Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz'in kan bağışında bulunduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya hesabından, Gerhartz'in İsrail'deki bir hastanede kan bağışında bulunduğunu gösteren bir fotoğraf yayımlandı.

Söz konusu paylaşımda, Gerhartz''in Tel Aviv yakınındaki bir hastanede kan bağışında bulunduğu ifade edildi.

Rusya: Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun "askeri operasyonunun" devam ettiğini söyleyen Peskov, "Bu durumda çatışmalara insani ara verilmesi ve Gazze'deki sivil halkın insani ihtiyaçlarının karşılanması bizim için çok önemli. Elbette, Rus vatandaşlarının Gazze'den ayrılma imkanına sahip olması da bizim için önemli. Diplomatlarımız bunun için çalışıyor. Durum son derece gergin ve insani açıdan felaket niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Peskov, bir gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgedeki ülke liderleriyle temasları planlanıyor mu?" sorusuna, "Temaslar çalışma düzeyinde her gün sürüyor, en üst düzeyde temaslar planlanmıyor." yanıtını verdi.

Çatışma bölgesine insani yardım sağladıklarını belirten Peskov, bu yöndeki çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.