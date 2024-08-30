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Almanya, Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ediyor

Almanya, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Ağustos 2021'den bu yana ilk kez Afganistan uyrukluları ülkesine geri gönderiyor.

Haber Merkezi
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Almanya, Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ediyor
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Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, gönderilen Afganistan vatandaşlarının Almanya'da kalma hakları bulunmayan ve haklarında sınır dışı emri çıkarılan hükümlü suçlular olduğunu söyledi.

Hebestreit, Taliban ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Almanya’nın sınır dışı işlemlerini gerçekleştirmek için önemli bölgesel ortaklardan destek istediğini ifade etti.

Alman basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Qatar Airways'e ait 28 Afgan'ın bulunduğu uçak, Leipzig Havaalanı’ndan yerel saatle 07.00’de Afganistan’ın başkenti Kabil'e gitmek üzere havalandı. Habere göre deport işlemi Katar arabuluculuğunda 2 ay süren gizli müzakereler sonucunda gerçekleştirildi.

Almanya, Taliban yönetiminin 2021'de iktidara gelmesinin ardından Afganistan'a sınır dışı etme işlemlerini tamamen durdurmuş ve Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmıştı.

Almanya’da göçmenler tarafından işlenen yüksek profilli suçların artmasının ardından, yasadışı göçe karşı sert önlemler alınması yönünde hükümete karşı baskılar artmıştı.

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