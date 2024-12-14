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Almanya Başbakanı Scholz: Burada çalışan Suriyeliler hoş karşılanmaya devam edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle ülkelerine dönmeye hazırlanan Suriyeli mültecilere çağrıda bulundu. Scholz, “Burada çalışan, iyi entegre olmuş kişiler Almanya'da hoş karşılanmaya devam edecektir” dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Almanya Başbakanı Scholz: Burada çalışan Suriyeliler hoş karşılanmaya devam edecek
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasıyla ülkeye dönüşler devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkelerine dönmeye hazırlanan Suriyeli mültecilere çağrı yaptı.

"Burada çalışan Suriyeliler hoş karşılanmaya devam edecek"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son günlerde yapılan bazı açıklamaların Suriye kökenli yurttaşlarımızı derinden istikrarsızlaştırdı” ifadelerini kullanan Scholz, Almanya'daki Suriyelilere seslenerek, “Burada çalışan, iyi entegre olmuş kişiler Almanya'da hoş karşılanmaya devam edecektir. Bu çok açık” dedi.

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