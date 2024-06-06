Almanya Başbakanı Scholz net konuştu: Afgan ve Suriyeli suçlular sınır dışı edilecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada Afgan ve Suriyeli suçluların sınır dışı edilmesi gerektiğini vurguladı.

Scholz, "Ağır suç işleyenler Suriye ve Afganistan'dan gelseler bile sınır dışı edilmeli. Ciddi suçluların ve terör tehditlerinin burada yeri yoktur" ifadelerini kullandı ve ülkede terör suçlarının yüceltilmesine de müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

"Terörizmi yücelten herkes değerlerimize karşıdır"

Scholz, sınır dışı etme düzenlemelerinin sıkılaştırılacağına işaret ederek "Terörizmi yücelten herkes tüm değerlerimize karşıdır ve sınır dışı edilmelidir" dedi.