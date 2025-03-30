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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den, Türkçe, İngilizce ve Arapça bayram mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında bu yıl ilk kez Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde bir mesaj iletti. Mesajında, Almanya'da yaşayan milyonlarca Müslüman'a özel bir selam göndererek bayramlarını kutladı.

Haber Merkezi
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den, Türkçe, İngilizce ve Arapça bayram mesajı
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında, ilk kez Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde halkına seslendi. Mesajında, Almanya'da yaşayan milyonlarca Müslüman’a özel bir selam göndererek bayramlarını kutladı.

 Frank-Walter Steinmeier, "Ramazan ayı bir kez daha sona erdi. Ülkemizde bu bayramı kutlayan tüm Müslümanlara en içten selamlarımı ve en iyi dileklerimi iletiyorum." dedi

"Bu beni derinden etkileyen bir akşamdı"

Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu yıl bir iftar yemeğine katıldığını da paylaşarak bu deneyimin kendisini derinden etkilediğini söyledi:

“Bu beni derinden etkileyen bir akşamdı. Bir din yalnızca inançlardan ya da Tanrı ve dünya üzerine düşünmekten ibaret değil; aynı zamanda pratik eylemlerimizi yönlendiren etik ilkeler içeriyor.”

"Tanrı’ya dair anlayışlarımız, farklı olanlara da saygı göstermemizi gerektirir"

Steinmeier, Ramazan takvimleri ve çocuklara yönelik geleneklerin Almanya'da ne kadar benimsendiğini örnek vererek, İslam’ın ülkeye nasıl yerleştiğine dair olumlu gözlemlerini de dile getirdi:

“Pek çok Müslüman çocuk oruç günlerini, içinde küçük sürprizlerin bulunduğu bir Ramazan takvimiyle sayıyor. Bu, İslam’ın özel gelenekleriyle Almanya’ya ne denli yerleştiğinin küçük ama önemli bir işareti. İnanç ve Tanrı’ya dair anlayışlarımız, farklı olanlara da saygı göstermemizi gerektirir. Bu saygı, tüm inananların hayalini kurduğu ve özlediği barışa katkı sağlayacaktır.”

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