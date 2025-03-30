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Meksika'da okullarda abur cubur satışı yasaklandı

Obez kişi sayısının 1980'den bu yana arttığı Meksika'da, okullarda abur cubur satışı yasaklandı. Dün itibarıyla yürürlüğe giren yasaya göre, çok fazla şeker, tuz, yağ içeren yüksek kalorili yiyecek ve içecekler artık okullarda satılamayacak.

Haber Merkezi
AA
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Meksika'da okullarda abur cubur satışı yasaklandı
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Meksika'da hükümet, obeziteyle mücadele etmek için okullarda abur cubur satışına yasak getirdi.

Obez kişi sayısının 1980'den bu yana arttığı Meksika'da, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında okullarda abur cubur satışını yasaklayan yasa, dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Yeni yasa kapsamında, çok fazla şeker, tuz, yağ içeren yüksek kalorili yiyecek ve içecekler artık okullarda satılamayacak.

Yasayı ihlal eden okullara para cezası uygulanacak

Bu ürünlerin yerine daha sağlıklı yiyecek alternatifleri sunulmasını öngören yasayı ihlal eden okul yönetimlerine ise 545 ila 5 bin 450 Dolar para cezası kesilecek.

Öte yandan, uzmanlar ülkedeki bazı okullarda elektrik ve internet altyapısının olmadığına işaret ederek, bu yasanın denetiminin zor olabileceğine dikkati çekti.

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