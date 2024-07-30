Almanya, Lübnan'daki vatandaşlarına ikinci kez çağrı yaptı: Derhal ayrılın

Almanya, Cumartesi günü Golan Tepeleri'ne düzenlenen ölümcül roket saldırısına İsrail ordusunun büyük bir karşılık vereceği endişesiyle vatandaşlarından acilen Lübnan'ı terk etmelerini istedi.

Ülke, geçtiğimiz pazartesi günü Lübnan'a yönelik seyahat uyarısını güncelleyerek, hava ulaşımının kesilebileceğini belirtti.

Çatışmanın genişleme riski

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tansiyonun daha da tırmanması ve çatışmanın genişlemesi (riski) göz ardı edilemez," denildi ve "Bu durum özellikle Beyrut'un güney kentsel bölgeleri de dâhil olmak üzere Lübnan'ın güney bölgeleri için geçerli," ifadelerine yer verildi.

"Çatışmaların daha da tırmanması Refik Hariri Havaalanı'ndan hava trafiğinin tamamen durdurulmasına da yol açabilir. Bu durumda Lübnan'dan hava yoluyla ayrılmak artık mümkün olmayacaktır."

Almanya, İsrail ve Filistin için de seyahat uyarıları yayınladı.

Haberler, İsrail pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki köyleri vurmaya devam ettiği sırada geldi.

İsrail'in Shaqra kasabasına düzenlediği saldırılarda iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

İsrail, hafta sonu Lübnan'dan yapılan ve Suriye'nin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki bir kasabada 12 çocuk ve gencin ölümüne neden olan roket saldırısına vereceği yanıtı değerlendiriyor.

Pazartesi günkü saldırıların, İsrail'in hafta sonundaki ölümcül saldırıya verdiği bir yanıt olduğu düşünülmüyor.

8 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Lübnanlı paramiliter grup Hizbullah arasında sınır boyunca şiddet olayları yaşanıyor.