Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 8 ölü

Almanya'nın en büyük liman kenti Hamburg'un Grossborstel semtindeki Yehova Şahitlerine ait bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Bild gazetesi, silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını aktardı. Polis saldırganın ölenlerin arasında yer aldığını açıkladı.

Almanya'nın DPA haber ajansı olay yerindeki bir muhabire dayandırdığı haberinde, şehrin kuzeyindeki Alsterdorf semtinde yaşayanların cep telefonlarına "yaşamı tehdit eden bir durum" uyarısı aldıklarını ve sokakların kapatıldığını söyledi.

Medyada yayınlanan saldırıyla ilgili görüntülerde, onlarca polis aracının yanı sıra sokakları kapatan itfaiye araçları ve battaniyelere sarılı bazı kişilerin acil servis çalışanları tarafından bir otobüse bindirilmesi yayınlandı.

Bir görgü tanığı, "Silah sesleri duyduk, insanların siyah çantalarla götürüldüğünü gördük." diye konuştu.

Çok sayıda yaralının bulunduğu saldırıyı güvenlik çevrelerinin "öfkeden kaynaklanan" bir saldırı olarak değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Almanya son yıllarda bir dizi silahlı saldırıyla sarsıldı. Şubat 2020'de aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen bir silahlı adam, kendisini ve annesini öldürmeden önce Türkiye'den gelen göçmenlerin de arasında bulunduğu 9 kişiyi öldürdü.

Ekim 2019'da, Yahudilerin kutsal Yom Kippur gününde doğudaki Halle kentindeki bir sinagogun önünde ateş açan bir silahlı adam 2 kişiyi öldürdü.