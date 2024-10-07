Almanya'da otomobil satışları geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin otomotiv sektörüne ilişkin 2024 yılının ilk yarısındaki satış ve ihracat verilerini açıkladı. Verilere göre, Alman otomotiv endüstrisinin satışları yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 azalarak 269,5 milyar euroya geriledi.

2023 yılının ocak-haziran döneminde ise artan fiyatların etkisiyle nominal olarak 282,6 milyar euroluk rekor bir satışa ulaşılmıştı. Otomotiv sektörü, 2024'ün ilk yarısında yaşanan düşüşe rağmen Almanya'da sanayi ürünleri satışlarının dörtte birini (yüzde 25,2) oluşturarak en yüksek satış hacmine sahip sektör unvanını korudu.

Destatis'in açıklamasına göre, otomotiv endüstrisindeki gelir kaybı tüm imalat sektörlerinde kendini gösterdi. Bu dönemde karoser ve treyler gelirleri yüzde 11,6, araç parçaları ve aksesuar gelirleri (şanzıman, tampon gibi) yüzde 5,4, motorlu taşıt ve motor üretimi gelirleri ise yüzde 4,3 oranında azaldı.

Satışların yüzde 70'ini ihracattan

Yılın ilk yarısında Alman otomotiv sektörünün toplam satışlarının yaklaşık yüzde 70'i (190 milyar euro) ihracattan sağlandı ve bu oran son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak-haziran döneminde Almanya, 1,7 milyon adet otomobil ihraç ederek 68,4 milyar euro gelir elde etti. İhraç edilen otomobil adedi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı.

İhracata konu olan yeni otomobillerin yaklaşık dörtte biri (yüzde 22,7) tamamen elektrikli araçlardan oluştu. Elektrikli otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 daha az olmasına karşın, 2022'nin ilk yarısına kıyasla yüzde 113,9 artış gösterdi.

Çin etkisi

Alman otomobil üreticileri, enflasyon baskıları, artan enerji ve iş gücü maliyetleri, Avrupa’daki yavaşlayan ekonomik büyüme ve Tesla ile Çinli otomobil markalarının artan rekabeti gibi zorluklarla karşı karşıya. Ülkenin en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, maliyetleri düşürmek ve tasarruf sağlamak amacıyla ilk kez Almanya'daki bir fabrikayı kapatma ihtimalini gündeme getirerek sektörün zorluklarına dikkat çekti.

Son yıllarda Avrupa’da satılan elektrikli otomobillerde Çinli üreticilerin pazar payı hızla artıyor. Çin'de üretilen, düşük maliyetli ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobiller, satış rakamlarında rakiplerini geride bırakıyor. Çin’de, BYD, SAIC ve Geely gibi markaların yanı sıra Tesla ve bazı Avrupa şirketlerinin araçları da üretiliyor.

Bu arada, Alman sanayisinin giderek zayıflaması, Çinli firmaların teknolojik olarak hızlı bir şekilde arayı kapatması ve Uzak Doğulu şirketlerin yenilenebilir enerji ve otomotivde Almanya’yı geride bırakması ülkede “Çin Şoku” olarak tartışılıyor.