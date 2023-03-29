Almanya'da tüketici güveni toparlanıyor

GfK'nın tüketice güven endeksi Nisan'a giderken, Mart ayındaki -30,6'dan -29,5'e yükseldi. Ekonomistler ise güven endeksinin -29 olmasını bekliyorlardı.

Almanya'da tüketici güven endeksi 6 aydır yükseliyor. Ancak toparlanma hızı önceki aylara göre kayda değer şekilde yavaşladı.

GfK'nın uzmanlarından Rolf Buerki yaptığı değerlendirmede, "Satın alma gücünde öngörülen kayıp yurt içi talepte sürekli bir toparlanmayı engelliyor. Bu, özel tüketimin Alman ekonomisine bu yıl pozitif bir katkı vermemesinin muhtemel olduğuna işaret ediyor.