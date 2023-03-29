Piyasalarda 'Alibaba' heyecanı

Çin'in başlıca teknoloji şirketlerinden Alibaba Group'un altı birime ayrılacağı yeniden yapılandırma planı, hükümetin sektöre yönelik sert müdahalelerinin sonuna işaret ederken şirketin hisseleri, Çin'in başlıca teknoloji hisseleri ile birlikte yükseldi.

Jack Ma tarafından kurulan teknoloji holding şirketi Alibaba, bölünme sonucu oluşacak altı biriminin çoğu için dışarıdan ortak alma ya da halka arz seçeneklerini değerlendireceğini dün açıklayarak, 24 yıllık tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılanmayı duyurdu.

Alibaba'nın ABD borsalarında işlem gören hisseleri dün yüzde 14.3 yükselirken Hong Kong borsasındaki hisseleri de bugün yüzde 16.3 artışla bölgedeki borsaları yukarı çekti.

Çin hükümeti birkaç yıldır yeni nesil internet, özel eğitim ve gayrimenkul şirketlerinin faaliyetlerini ve büyümelerini kısıtlayan adımlar atıyor. Kısıtlamalar şirketlerin piyasa değerlerinin keskin şekilde azalmasına ve yatırımcıların Çin piyasalarına olan iştahının azalmasına yol açtı.

Alibaba'nın yeniden yapılanma planı ile birlikte yatırımcılarda katı düzenlemelerin artık gevşetileceği beklentisi oluştu.

Alibaba yeniden yapılanma planı hakkında yarın TSİ 03:00'da yatırımcı toplantısı düzenleyecek.