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Almanya'dan IIIM'e 1 milyon euroluk destek

Almanya, Suriye'deki suçları araştıran Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Suriye Mekanizmasına (IIIM) 1 milyon avro destek vereceğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Almanya'dan IIIM'e 1 milyon euroluk destek
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Almanya’nın, Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye'deki suçları araştıran Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Suriye Mekanizmasına (IIIM) 1 milyon avro destek vereceği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'deki insan hakları ihlallerinin araştırılmasının ülkede uzlaşma sağlanması ve yeni bir başlangıç açısından önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Alman hükümetinin Suriye Koordinatörü Tobias Lindner’in bugün IIIM Başkanı Robert Petit ile bir araya geldiği, IIIM’nın 2016'dan bu yana Suriye'de işlenen acımasız suçların kanıtlarını topladığı, belgelediği ve mahkeme süreçleri için hazır hale getirdiği aktarıldı.

Almanya’nın IIIM’ı kuruluşundan beri desteklediği vurgulanan açıklamada, IIIM’ın titiz çalışması sayesinde Alman yargısı tarafından da geçmişte Esed rejiminin ciddi insan hakları ihlallerinin evrensel yargı yetkisi ilkesi kapsamında Almanya’da kovuşturulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanlığının IIIM'in çalışmalarını daha da güçlendirmek için kısa vadede 1 milyon avro sağlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Alman hükümetinin Suriye Koordinatörü Lindner, birkaç gün önce Dışişleri Bakanı Analena Baerbock ile Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret ettiğini ve Esed rejimi tarafından sayısız insanın hapsedildiği, işkence gördüğü ve öldürüldüğü yeri gördüğünü belirtti.

IIIM’in sayısız Suriyeliye karşı işlenen bu korkunç suçların sorumlularının hesaba çekilmesi için kanıt topladığını aktaran Lindner, bu korkunç suçların araştırılma ve cezalandırma sürecinin Suriye yönetimi altında gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

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