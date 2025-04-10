  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Anket: İsrail'e ve Netanyahu'ya kamuoyu desteği azalıyor
Takip Et

Anket: İsrail'e ve Netanyahu'ya kamuoyu desteği azalıyor

ABD merkezli Pew Research araştırma şirketince yapılan ankete göre, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ve bu ülkenin başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki düşünceler, son üç yıla kıyasla daha olumsuz seyrediyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Anket: İsrail'e ve Netanyahu'ya kamuoyu desteği azalıyor
Takip Et

ABD merkezli Pew Research araştırma şirketince yapılan ankette, ABD vatandaşlarının İsrail'e ve Netanyahu'ya yönelik bakış açıları yoklandı.

Ankete göre,  katılımcıların yüzde 53'ü İsrail hakkında olumsuz görüş sahip

2022 Mart'tan 2024 yılına kadar aynı sorularla uygulanan anketin bu seneki raporu, katılımcıların yüzde 53'ünün İsrail hakkında olumsuz görüş belirttiğini ortaya koydu. Söz konusu oran, 2022'de yüzde 43 seviyesindeydi.

Ankete göre bu yıl ABD'deki Demokratların yüzde 69'u İsrail için olumsuz görüş belirtirken bu oran, Cumhuriyetçilerde yüzde 37 olarak kayda geçti. Her iki grubun da İsrail hakkındaki olumsuz düşüncelerinde artış görüldü.

Katılımcılardan herhangi bir dine mensup olmayanların yüzde 69'u İsrail'i kesinlikle desteklemezken Yahudi asıllı ABD'lilerin yüzde 27'si, İsrail'e yönelik olumsuz görüş benimsiyor.

Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 52'si, Netanyahu'nun "küresel meselelerde doğru olanı yapacağına" inanmıyor.

Katılımcıların yüzde 62'si ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" karşı çıkarken bu oran, Yahudi asıllı ABD'lilerde yüzde 64 oldu.

ABD'lilerin yüzde 66'sı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ABD'nin ulusal çıkarları açısından önemli olduğunu düşünse de bu oranın geçen yıla kıyasla yüzde 9 düştüğü görüldü.

Kremlin: ABD ile Çin arasındaki vergi savaşının dünya ekonomisi üzerinde sonuçları olacakKremlin: ABD ile Çin arasındaki vergi savaşının dünya ekonomisi üzerinde sonuçları olacakDünya
Çin geri adım atmıyor: Trump yönetimine sonuna kadar yanıt vereceğiz!Çin geri adım atmıyor: Trump yönetimine sonuna kadar yanıt vereceğiz!Dünya
ABD'li Senatör Bernie Sanders'dan, Trump'ın izlediği politikalara sert tepki!ABD'li Senatör Bernie Sanders'dan, Trump'ın izlediği politikalara sert tepki!Dünya

 

Dünya
Kremlin: ABD ile Çin arasındaki vergi savaşının dünya ekonomisi üzerinde sonuçları olacak
Kremlin: ABD ile Çin arasındaki vergi savaşının dünya ekonomisi üzerinde sonuçları olacak
Rusya'da 12 yıl hapse çarptırılan çifte vatandaş Karelina, tahliyesinin ardından ABD'ye teslim edildi
Rusya'da 12 yıl hapse çarptırılan çifte vatandaş, tahliyesinin ardından ABD'ye teslim edildi
Karar onaylandı! İsrail'de Gazze'ye saldırıların durdurulmasını isteyen askerler kovulacak
Karar onaylandı! İsrail'de Gazze'ye saldırıların durdurulmasını isteyen askerler kovulacak
Almanya'da geçen yıl 2,8 milyon kişi hiç internet kullanmadı
Almanya'da geçen yıl 2,8 milyon kişi hiç internet kullanmadı
Çin geri adım atmıyor: Trump yönetimine sonuna kadar yanıt vereceğiz!
Trump yönetimine sonuna kadar yanıt vereceğiz!
Avustralya, Trump'ın vergilerine karşı Çin'le işbirliği yapma olasılığını reddetti
Avustralya, Trump'ın vergilerine karşı Çin'le işbirliği yapma olasılığını reddetti