Astana Uluslararası Forumu başladı

"Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen foruma çok sayıda uluslararası uzman, iş dünyası temsilcisi ve devlet yetkilisi katılıyor.

Astana Uluslararası Forumu'na kimler katılacak?

Forumun açılışına Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve birçok davetli iştirak edecek.

Astana Uluslararası Forumu'nda ele alınacak konular

Forum, dış politika ve uluslararası güvenlik, enerji ve iklim değişikliği ile ekonomi ve finans olmak üzere üç ana tema etrafında şekillenecek.

Farklı oturumlar ve panellerle çeşitli konu başlıklarının tartışılacağı forumun yarın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.