Ateşkes kağıt üzerinde kaldı! İsrail, Han Yunus'u topçu ateşiyle hedef aldı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde kontrol altına aldığı bölgelerde çok sayıda binayı patlayıcılarla yıktı.

Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus’un doğu kesimlerini topçu ateşiyle hedef aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor

7 Ekim 2023 sabahı, İsrail için “Kara Cumartesi” olarak anılacak bir gün başladı. Hamas’ın “Aksa Tufanı Operasyonu” adıyla düzenlediği saldırılar, sadece İsrail’in güvenlik duvarlarını değil, bölgedeki dengeleri de yerle bir etti. O gün yaşananlar, modern Orta Doğu tarihinin en kanlı dönemeçlerinden birini açtı. Uzun zamandır süren çatışmalar, ateşkes girişimlerine rağmen yüzlerce ihlalle gölgelendi. Günümüzde ise ateşkes kağıt üzerinde kaldı.

Ateşkesin kağıt üzerinde kalan gerçeği

10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes, Gazze halkına kısa süreli bir nefes aldırmıştı. Esir takası ve cenaze teslimleriyle başlayan süreç, diplomatik masada umut verici görünüyordu. Ancak sahada yaşananlar, bu umudu hızla tüketti.

İhlallerin kronolojisi

Kasım ayına gelindiğinde tablo daha da ağırlaştı. Gazze’deki Filistin hükümeti, İsrail’in “Sarı Hat” adı verilen sınırı tek taraflı olarak değiştirdiğini duyurdu. Bu karar, yüzlerce ailenin kuşatma altında kalmasına yol açtı. Resmi açıklamalara göre ihlallerin sayısı 400’ü aştı. 20 Kasım’da düzenlenen saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti; konutlar ve tesisler yıkıldı. Bu gelişmeler, ateşkesin fiilen çöktüğünü gösterdi. Aradan sadece iki gün geçti. 22 Kasım’da İsrail ordusu Refah, Han Yunus, Gazze şehri ve Deyr el-Belah’ta yoğun bombardıman başlattı. Hava saldırıları ve topçu atışları dört kenti aynı anda hedef aldı. Bu tarihten itibaren ateşkesin yalnızca “kağıt üzerinde” kaldığı, sahada hiçbir karşılığının olmadığı netleşti.

Uluslararası sessizlik

Birleşmiş Milletler raportörleri, İsrail’in yüzlerce kez ihlal gerçekleştirdiğini ve sivillere yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı. Ancak bu çağrılar, sahada hiçbir karşılık bulmadı. Gazze’de insani kriz derinleşirken, ateşkesin yalnızca diplomatik metinlerde varlığını sürdürdüğü gerçeği bir kez daha ortaya çıktı.

Gazze’de insani kriz derinleşiyor

Gazze’de bugün çocuklar oyun alanı yerine enkazların arasında dolaşıyor. Hastaneler ilaçsız, doktorlar çaresiz. Elektrik ve su altyapısı çökmüş durumda. Aileler kuşatma altında, gıda ve temiz suya erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ateşkesin uygulanmadığı her gün, insani tablo daha da ağırlaşıyor. Her gün birçok insan İsrail’in saldırılarında ve dayattığı kıtlıkta hayatını kaybediyor. Bugün Gazze halkı için “ateşkes” kelimesi, artık sadece diplomatik metinlerde yer alan bir kelime. Uluslararası toplumun çağrıları, sahada yankı bulmadıkça bu kelime, enkazların arasında yankılanan bir ironiye dönüşüyor. Ateşkesin kağıt üzerinde kalması, sadece bir diplomatik başarısızlık değil; aynı zamanda insani bir trajedinin devamı.