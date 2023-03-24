Avrupa bankalarının CDS'lerinde yükseliş sürüyor

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ve İsviçre bankası Credit Suisse'teki gelişmelerle küresel bankacılık sektörüne yönelik endişeler sürüyor. S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Deutsche Bank'ın 5 yıllık CDS'i dünkü kapanışa göre 14 baz puan artarak 222 baz puan oldu. Dün de 61 baz puanlık artış yaşanmıştı.

UBS'in 5 yıllık CDS'leri 14 baz puan artışla 130 baz puana yükselirken, UniCredit'in 5 yıllık CDS'i de 8 baz puan artışla 126 baz puan oldu.

Societe Generale'nin 5 yıllık CDS'i 18 baz puan artıyla 107 baz puan olurken, BNP Panribas'ın 5 yıllık CDS'i 8 baz puan artıyla 75 baz puana çıktı.

Intesa Sanpaolo'nun 5 yıllık CDS'i de 9 baz puan artışla 123 baz puanda.