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Avrupa Birliği'nden Refah Sınır Kapısı kararı

Avrupa Birliği, şubat ayında Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na sivil misyon konuşlandırma kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa Birliği'nden Refah Sınır Kapısı kararı
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bakanların AB Sınır Yardım Misyonunu (EUBAM) şubat itibarıyla konuşlandırmak konusunda anlaştığını duyurdu.

Kallas, bu konuda hem Filistin ve İsrail tarafından davet hem de Mısır'ın onayını aldıklarını belirtti.

Yüksek Temsilci, AB'nin daha önce de yürüttüğü bu misyon için yeni personelin çalışmaya başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

EUBAM İsrail'in Gazze'den tek taraflı çekilme planının ardından 24 Kasım 2005'te başlatılmış, Gazze'de yönetimin Hamas'a geçmesiyle 13 Haziran 2007'de sonlandırılmıştı.

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