Avrupa borsalarında bankacılık hisseleri hâlâ zayıf
Avrupa borsaları, ABD'nin iflas eden Silikon Vadisi Bankası'na (SVB) el koymasının ardından üç gün geriledikten sonra faiz oranlarına duyarlı gayrimenkul ve teknoloji şirketlerinin desteğiyle hafif yükseldi. Bankacılık sektörü hisseleri hâlâ zayıf bir seyirde hareket ediyor.
Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi, dün yılın en büyük satış dalgasıyla yüzde 2.4 düştükten sonra bugün yüzde 0.1 yükseldi.
Yatırımcıların düşük faiz oranlarının olumlu etkilediği sektörlere yönelmeleriyle gayrimenkul hisseleri yüzde 1.1, teknoloji hisseleri de yüzde 0.4 yükseldi.
Avrupa'nın devlet tahvil getirileri yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal sıkılaştırmayı azaltacağını beklemeleriyle düşmeye devam etti. İşlemciler, ECB'nin Perşembe günü düzenlenecek para politikası toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor. Geçen hafta ise merkez bankasının faizleri 50 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu.
Avrupa'nın bankacılık endeksi dün bir yılı aşkın sürenin en büyük kaybını vermesinin ardından bugün yüzde 0.6 geriledi.
İsviçre'nin zor durumdaki bankası Credit Suisse'in 2022 yıllık raporunda, "müşteri fon çıkışlarının düşük seviyelerde dengelendiğini ancak (eğilimin) tersine dönmediğini" belirtmesinin ardından bankanın hisseleri yüzde 1.3 düştü. Bankanın hisseleri, bankacılık sektöründeki satışların etkisiyle dün tarihi dip seviyeye düştü.
HSBC kayıplarını dördüncü güne taşıyarak yüzde 1.8 geriledi. İngiliz banka, dün SVB'nin İngiltere'deki iştirakini satın alarak İngiltere'de teknoloji sektöründe faaliyet gösteren startup'lar ile çalışan bankayı kurtarmıştı.