Avrupa'dan Rus varlıklarına el koymak için teklif

Avrupa Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı yaptırım olarak dondurulan Rus varlıklarına el koymayı sağlayacak teklifi sundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme biriminin başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin 300 milyar euroluk kısmını bloke ettik ve Rus oligarkların 19 milyar euro değerindeki varlıklarını dondurduk" dedi.

Von der Leyen, el konacak varlıkları kısa vadede AB ile ortaklarının yönetebileceğini ve yatırım için kullanabileceğini söyledi.

El konacak varlıklardan elde edilecek kaynağın Ukrayna'ya sağlanmasını planlayan teklif, bu sayede ülkede Rusya'nın yarattığı hasarın da giderilmesini hedefliyor.

Von der Leyen, "Bunu mümkün kılmak için ortaklarımızla uluslararası anlaşma üzerinde çalışacağız. Birlikte, bunu yapmamızı sağlayacak yasal yollar bulacağız" dedi.

Von der Leyen ayrıca, "Rusya'nın saldırganlık suçlarını incelemek ve cezalandırmak" için AB'nin Birleşmiş Milletler desteğiyle özel mahkeme kurulmasını önerdiğini belirtti.