  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Avustralya’da 10 bine yakın hemşire ve ebe grevde: Ameliyatlar iptal edildi
Takip Et

Avustralya’da 10 bine yakın hemşire ve ebe grevde: Ameliyatlar iptal edildi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 10 bine yakın hemşire ve ebenin, maaş artışı talebiyle greve gitmesi nedeniyle ameliyatlar iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avustralya’da 10 bine yakın hemşire ve ebe grevde: Ameliyatlar iptal edildi
Takip Et

ABC News'ün haberine göre, hemşire ve ebeler, yüzde 15'lik ücret artışı için yerel saatle sabah 06.00 itibarıyla 1 günlük grev başlattı.

Greve giden yaklaşık 10 bin hemşire ve ebe, NSW'nin ülkenin diğer eyaletlerine nazaran daha az maaş vermesinden şikayetçi.

Ameliyatlar iptal edildi

NSW Sağlık Bakanı Ryan Park da yaptığı açıklamada, alınan grev kararı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirterek bugün ameliyatları iptal edilen hastalar için endişeli olduğunu dile getirdi.

Park, maaş artışlarının hükümete yüz milyonlarca dolara mal olacağını kaydetti.

Bu yılın başlarında NSW Hemşireler ve Ebeler Birliği, hükümetin üç yıl boyunca yüzde 10,5'lik ücret artış teklifini geri çevirmişti.

Beyrut'un güneyinde şiddetli patlama meydana geldiBeyrut'un güneyinde şiddetli patlama meydana geldiDünya

 

İngiltere kilisede taciz skandalı ile sarsıldı! Başpiskopos Justin Welby istifa ettiİngiltere kilisede taciz skandalı ile sarsıldı! Başpiskopos Justin Welby istifa ettiDünya

 

Dünya
İspanya'nın 8 özerk bölgesine şiddetli yağış alarmı
İspanya'nın 8 özerk bölgesine şiddetli yağış alarmı
Rusya, 2060’a kadar karbon nötr olmayı hedefliyor
Rusya, 2060’a kadar karbon nötr olmayı hedefliyor
Açıklama geldi: ABD İsrail'e silah sevkiyatını sınırlamayacak
Açıklama geldi: ABD İsrail'e silah sevkiyatını sınırlamayacak
Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğiz
Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğiz
İsrail ordusu Lübnan’da bir eve saldırdı: 6 ölü, 15 yaralı
İsrail ordusu Lübnan’da bir eve saldırdı: 6 ölü, 15 yaralı
Beyrut'un güneyinde şiddetli patlama meydana geldi
Beyrut'un güneyinde şiddetli patlama meydana geldi