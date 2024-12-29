Azerbaycan uçağı Rusya tarafından vuruldu! Aliyev tazminat talep etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan’da meydana gelen yolcu uçağı kazasına ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Aliyev, uçağın Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve bu nedenle kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı. Aliyev Rusya'yı uçak kazasının nedenlerini gizlemeye çalışmakla suçladı. Suçlarını kabul etmeleri gerektiğini söyleyen Aliyev, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Putin özür dilemişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü.

Putin, söz konusu trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle özür dilerken, kazanın Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt verdiğini sırada gerçekleştiğini söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yolcu uçağı Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken, bölge Ukrayna İHA'larının saldırısı altındaydı ve Rus hava savunma sistemleri saldırıları püskürtüyordu. Putin, olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle Aliyev'den özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Rusya Soruşturma Komitesi, uçağın düşürülmesine dair soruşturmayı sürdürüyor. Sivil ve askeri uzmanlar sorgulanıyor." denildi.

Ne olmuştu?

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.