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Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat sürüyor

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin 4 Haziran'da Azerbaycan'da başlattığı "Kafkas Kartalı 2024" adlı ortak askeri tatbikat sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat sürüyor
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran'da başlayan "Kafkas Kartalı 2024" adlı tatbikatta, kamuflajlı birlikler temsili düşman mıntıkalarına ani baskınlar düzenledi.Tatbikatta, temsili düşmanın komuta merkezi, iletişim araçları devre dışı bırakılırken, insan gücü de etkisiz hale getirildi.

Özel kuvvet mensuplarının tüm görevleri başarıyla yerine getirdiği belirtildi.

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