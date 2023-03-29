Belirsizlikler risk iştahını baskılıyor

ABD'de başlayan bankacılık krizinin yatıştığı görülse de, krizin olası etkilerine ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

Ülkede kredi genişlemesinin güç kaybedeceği ve bu durumun ülke ekonomisini resesyona götürecek süreci hızlandırabileceği endişesi öne çıkarken, para politikasının geleceğine yönelik belirsizlikler de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bullard’dan faiz artırımlarına devam mesajı

Dün açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, faiz artışlarına devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, yapılması gereken şeyin enflasyon üzerinde daha fazla baskı kurmak olduğunu dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayısta yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması öngörülürken, yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.

Fed'in sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ise güç kaybetmeye devam ederken, aralık toplantısına kadar alınacak kararlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğu görülüyor.

Fed ile piyasaların beklentilerindeki farklılık varlık fiyatlarında yön arayışına neden olurken, ülkede açıklanan makroekonomik verilerdeki enflasyon baskısının devam edebileceğine ilişkin sinyallerle birlikte tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ECB yakından izleniyor

Avrupa borsaları dün sınırlı da yükseliş eğiliminde hareket ederken, yatırımcıların dikkatlerinin yeniden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı adımlara çevrildiği görülüyor.

Analistler, bölgede yarından itibaren yoğunlaşacak verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Alibaba'nın kararı piyasaları destekledi

Asya borsalarında bugün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Alibaba Grubu'nun Çin hükümetinin belirlediği standartlara göre yeniden yapılandırılacağına yönelik haber akışı söz konusu yükselişte etkili oldu.

Alibaba Grubu'nun hisse fiyatı söz konusu haber akışının ardından yaklaşık yüzde 13 değer kazanırken, şirkette pay sahibi olan Japon Bankası Softbank hisseleri de yüzde 7'ye yakın yükseldi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, nisan ayı GfK tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, şubat ayı bankacılık sektörü bilançosu

17.00 ABD, şubat ayı bekleyen konut satışları