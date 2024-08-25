Beşar Esad'dan normalleşme şartı: Türkiye, Suriye'nin topraklarından çekilmeli

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Meclisin dördüncü yasama oturumunun açılışı münasebetiyle Halk Meclisi önünde açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Beşar Esad, buradaki konuşmasında Türkiye ile ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Mevcut durumun küresel bir kriz olduğunu" diyen Esad, "Türkiye ile ilişkilere ilişkin birden fazla tarafın, yani Rusya, İran ve Irak'ın ortaya koyduğu girişimleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

BirGün'ün derlediği habere göre "Her geçen gün ilerleme kaydedilmedikçe sadece Suriye tarafında değil, Türkiye tarafında da hasar birikiyordu" ifadesini kullanan Esad, şunları söyledi: "Bu girişimlerle ilgilenirken, eğer niyet zararlı değilse genellikle komşu ülkeler arasında çatışmayan ilkelerimizden ve çıkarlarımızdan yola çıktık. Egemenlik ve uluslararası hukuk, ilişkilerin onarılması konusunda ciddi olan tüm tarafların ilkeleriyle tutarlıdır ve terörle mücadele her iki tarafın da ortak çıkarıdır."

"Hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz"

"Gerçek nedenlerini göremediğimiz bir sorunu nasıl çözebiliriz?" diye soran Esad, "İlişkiyi yeniden tesis etmek için öncelikle bu ilişkinin bozulmasına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir ve biz hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Güvenilecek referansa ihtiyaç var"

"Herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olması için güvenilecek bir referansa ihtiyacı vardır" diye konuşan Esad, "Daha önceki toplantılarda sonuç alamamanın nedenlerinden biri de referans eksikliğidir. Suriye, Türkiye’nin işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve teröre verdiği desteği durdurması gerektiğini sürekli vurguluyor" dedi.

Esad, açıklamasında şunları ifade etti: "Suriye’nin şu anda bahsettiği aşama, temeller ve ilkeler aşamasıdır, çünkü onun başarısı daha sonraki başarıların temelini oluşturmaktadır. Türk yetkililerin açıklamaları asılsızdır, kriterimiz egemenliktir."