Beyaz Saray: Biden, siyasi rakiplerinden dolayı oğlunu affetti

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Angola ziyareti öncesi basın mensuplarının Biden'ın af kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bu olayın bir başkanın bir aile üyesini affettiği ilk olay olmadığını belirten Jean-Pierre, eski Başkan Bill Clinton'ın üvey kardeşi Roger Clinton'ı ve seçilmiş başkan Donald Trump'ın da kızının kayınpederi Charles Kushner'i affettiğini hatırlattı.

Jean-Pierre, "Başkanın bu kararı almasının nedenlerinden biri de siyasi rakiplerinin bu işin peşini bırakacak gibi görünmemeleriydi. Oğlunun peşinden gitmeye devam edeceklerdi. O da buna inanıyordu." diye konuştu.

Sözcü Jean-Pierre, başkanın, oğlunun siyasi nedenlerle hedef alındığına inandığını ifade etti.

ABD Başkanı Biden, daha önce verdiği sözün aksine, oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, sözünü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.

Hunter Biden vergi kaçırmakla suçlanıyor

Hunter Biden, hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss'in ofisi tarafından, California'da 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanıyor.

İddianamede, 3'ü ağır suçlama olmak üzere 9 vergi suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Biden'ın, 2017 ve 2018 yıllarında 1,4 milyon dolarlık federal vergiyi ödemediği ve hileli vergi beyannameleri vererek vergi kaçırdığı belirtiliyor.

Biden, vergileri zamanında ödemek yerine parasını lüks arabalara, abartılı otellerde uyuşturucu ve hayat kadınlarına harcamakla suçlanıyor.

Geçen yıl temmuzda Biden'ın, hakkındaki iddialar çerçevesinde savcılık ile anlaştığı haberlere yansımış ancak taraflar detaylarda uzlaşamayınca anlaşma sağlanamamıştı.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler, Hunter Biden'ı, babasının siyasi konumunu kullanarak yabancı iş ilişkilerinden kazanç sağlamakla, Adalet Bakanlığını da Hunter Biden hakkındaki vergi suçlarıyla ilgili incelemeleri uygunsuz şekilde yavaşlatmakla eleştiriyor.

Biden ise hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

Öte yandan Biden, hakkında yasa dışı silah edinmeyle ilgili Delaware eyaletinde açılan diğer federal davadaki yargılama sonucunda 11 Haziran'da iddianamede yer alan 3 suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Jüri üyeleri, ABD Başkanının oğlunun, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu olduğuna hükmetmişti.

ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkarak suçlu bulunmuştu.