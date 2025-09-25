Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan paylaşımı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı.
Beyaz Saray paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Oval Ofis görüşmesinde sarf ettiği "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olmak büyük bir zevk. Uzun zamandır arkadaşız... Türkiye ile çok sayıda ticari faaliyet yürütüyoruz ve bunu sürdüreceğiz... Birçok şeyi başaracağız." ifadelere yer verildi.
