Biden, çekilmesi yönündeki çağrılar karşısında direniyor

ABD’de geçtiğimiz hafta yapılan ilk canlı münazarada eski Başkan Donald Trump karşısında zayıf bir performans sergileyen Başkan Joe Biden’a kasımdaki seçimden çekilmesi yönünde baskı artıyor. Başta New York Times gazetesi olmak üzere pek çok yayın kuruluşu Biden’a yarıştan çekilmesi çağrısında bulunurken, 81 yaşındaki başkan eleştirileri kabul etse de çekilme çağrılarına karşı koyuyor. Seçim kampanyasını tüm hızıyla devam ettirerek etkinliklere katılan ve sosyal medyadan sürekli paylaşım yapan Biden “Eskisi kadar rahat yürüyemiyorum, eskisi kadar akıcı konuşamıyorum, iyi tartışma yapamıyorum. Ama doğruyu nasıl söyleyeceğimi biliyorum, doğruyu yanlıştan ayırıyorum ve bu işin nasıl yapılacağını biliyorum” dedi. Biden katıldığı bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada da "Size Biden sözü veriyorum, ben bu işi yapabilirim" şeklinde konuştu. Yeniden seçilme hedefinde kararlı görünen Biden’ın seçim kampanyası yetkilileri de Beyaz Saray yarışından çekilmeyeceğini ve eylülde Trump'a karşı ikinci bir münazaraya çıkmaya "kararlı" olduğunu söyledi. Biden'ın kampanya sözcüsü Seth Schuster The Hill'e yaptığı açıklamada "Tabii ki çekilmiyor" dedi. New York Times gazetesi, kasımdaki başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan ilk tartışmada Biden’ın sağlık durumuyla ilgili endişeleri gideremediğini belirterek çekilmesi çağrısında bulunmuştu. NYT Yayın Kurulu, “Ülkesine hizmet etmek için Biden yarıştan çekilmeli” başlıklı bir makale yayımladı. Makalede, Biden’ın tartışmada Amerikan halkını, bir dönem daha kalmayı düşündüğü makamın zorlu talepleri için yeterli olduğuna ikna edemediği kaydedilerek, “Seçmenlerin açıkça görülen bir şeyi görmezden gelmesi beklenemez. Sayın Biden dört yıl önceki adam değil” ifadesi kullanıldı. Makalede, herhangi bir isim verilmeden, daha donanımlı Demokrat liderler olduğu vurgulanarak, “Biden'ın şu anda yapabileceği en büyük kamu hizmeti, yeniden seçilmek için aday olmaya devam etmeyeceğini duyurmaktır” denildi. TIME dergisi de Biden'ın performansını kapağa taşımış, sade bir kırmızı fon üzerinde "Panik" ifadesi ve Biden'ın yürürken bir fotoğrafını kullanmıştı.

Harris ve Obama

Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurdu. Roy Biden'ın, "başkanlık görev ve yetkilerini başarılı şekilde yerine getiremediği" için görevden alınması gerektiği çağrısında bulunacağını belirtti. Harris'i anayasanın ek maddesi gereği yetkilerini kullanmaya çağıran Roy, "Başkan Yardımcısı'na, 25. maddenin 4'üncü alt maddesi uyarınca yetkilerini derhal kullanma kararı alarak Başkan'ın (Biden) yetki ve görevlerini başarılı şekilde yerine getiremediği için kabinenin başlıca görevlerini devralma çağrısı yapan bir tasarı sunmayı düşünüyorum" paylaşımında bulundu. ABD Anayasası'nın 25. ek maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralması sürecini düzenliyor. Maddenin uygulanması için Harris'in kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor. Yine bir başka iddia, eski First Lady Michelle Obama'nın aday olacağı yönündeydi. Senatör Ted Cruz’un ortaya attığı bu iddianın ardından popüler bahis sitelerinde yüksek rakamlar konuşulmaya başlandı. Cruz, "Demokrat Parti'nin Biden'ı listeden çıkarması ve yerine Michelle Obama'yı getirmesi ihtimali yüzde 80'in üzerinde çünkü Biden bu gece o kadar feci bir performans sergiledi ki ülke çapındaki Demokratlar tam bir serbest düşüş ve tam bir panik içindeler" ifadelerini kullanmıştı. Obama’nın adı daha önce de gündeme gelmiş ve mart ayında aday olmayacağı açıklanmıştı.

19-22 Ağustos’taki kongre ve tartışılan isimler

Biden ve Trump’ın ilk canlı yayın münazarası Biden adına tatsız bir şekilde geride kalırken, gözler Biden’a yapılan çekilme çağrılarının gölgesinde gelecek haftalardaki seçim takvimine çevrildi. Demokrat Parti'nin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago'daki Demokratik Ulusal Kongre'de (DNC) resmileşecek. Burada bir adayın delegelerin çoğunluğunun desteğini elde etmesi gerekiyor, ancak halihazırda yaklaşık 4 bin delegenin yüzde 99’u ön seçimlerde Biden’a oy vereceklerini taahhüt etmiş durumda. Ancak eğer Biden adaylıktan kendisi çekilirse bunun delegelerin işini kolaylaştıracağı ve kongrenin bir aday seçim kongresine dönüşebileceği belirtiliyor. Biden'ın çekilmeyi düşündüğüne dair henüz hiçbir belirti göstermediğini ve ABD’de hiçbir zaman başkan adayına zorla seçim dışına itme girişiminde bulunulmadığını da unutmamak gerekiyor. The Guardian gazetesinde yer alan bir haberde bütün bu olasılıklar irdelenerek yapılan teorik çıkarımlarda altı isim öne çıkıyor. Bu isimler başkan yardımcısı Kamala Harris, California Valisi Gavin Newsom, Illinois Valisi J. B. Pritzker, Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Sherrod Brown ve Dean Phillips olarak sıralanıyor.