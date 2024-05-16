Biden göreve geldiğinden bu yana ABD'de enflasyon yüzde 20 arttı

Kümülatif enflasyon aylardır, brüt faaliyet karının (GOP) odak noktası oldu ve yeni verilerin önemli bir dönüm noktası olan %20'ye giderek yaklaştığını gösterdi.

ABD Başkanı Biden son rapora, maliyetleri en büyük ekonomik önceliği olarak nitelendiren bir açıklamayla tepki gösterdi ve "ilerleme kaydetmiş olsak da yapacak daha çok şeyimiz var" dedi.

Üç yılda enflasyonda yüzde 20'lik artış

Donald Trump'ın başkanlığının yapıldığı 4 yıl boyunca fiyatlar %7,8'in biraz altında arttı. Trump döneminde, başkanlığının sonundaki COVID kesintileri gaz fiyatlarını önemli ölçüde düşürdü. Biden döneminde tedarik zinciri sorunları diğer alanlarda fiyatların artmasına neden oldu.

Trump'ı savunanlardan pek çok kişi, Biden'ın görev süresindeki enflasyon artışının daha da yüksek olduğunu düşünüyor.