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Biden: Ofisten ayrılıyoruz ama savaşımız sona ermiyor

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada "Ofisten ayrılıyoruz ama savaşımız sona ermiyor. Daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Biden: Ofisten ayrılıyoruz ama savaşımız sona ermiyor
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Eski ABD Başkanı Joe Biden, Washington'dan California'ya tatil için hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Ofisten ayrılıyoruz ama savaşımız sona ermiyor." diyen Biden, Başkan Trump'ın açılış konuşmasına atıfta bulunarak, "Daha yapacak çok işimiz var." ifadesini kullandı.

Geride kalan 4 yılı "onurla" anacağını belirten Biden, birlikte çalıştığı ekibinin "rüya takımı" olduğunu dile getirdi.

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