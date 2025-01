Başkan Trump'tan X hesabından ilk mesaj: 35 saniyelik video paylaştı

ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, X platformundaki başkanlık hesabı POTUS'u devralarak, ilk paylaşımını "Amerika geri döndü" diye yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından geçiş işlemlerini tamamlamak için Beyaz Saray'a geçti ve burada ilk yaptığı işlerden biri ABD başkanlarının X'te kullandığı resmi hesabı devralmak oldu.

ABD başkanlarının X'teki resmi paylaşımlarının yapıldığı POTUS'u eski Başkan Joe Biden'dan teslim alan Trump, ilk paylaşımında "Amerika geri döndü." ifadesini kullandı.

Trump paylaşımının devamında, "Her gün, vücudumdaki her nefesle sizin için savaşacağım. Çocuklarımızın hak ettiği ve sizin de hak ettiğiniz güçlü, güvenli ve müreffeh Amerika'yı sizlere sununcaya kadar dinlenmeyeceğim. Bu gerçekten Amerika'nın altın çağı olacak." mesajını verdi.

AMERICA IS BACK. 🇺🇸



Every single day I will be fighting for you with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. pic.twitter.com/cCuSV8Q44Z