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Başkan Trump'tan X hesabından ilk mesaj: 35 saniyelik video paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, yemin ederek göreve başladıktan sonra X'teki POTUS hesabını devralarak ilk paylaşımında "Amerika geri döndü" mesajını verdi.

Haber Merkezi
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Başkan Trump'tan X hesabından ilk mesaj: 35 saniyelik video paylaştı
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 ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, X platformundaki başkanlık hesabı POTUS'u devralarak, ilk paylaşımını "Amerika geri döndü" diye yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından geçiş işlemlerini tamamlamak için Beyaz Saray'a geçti ve burada ilk yaptığı işlerden biri ABD başkanlarının X'te kullandığı resmi hesabı devralmak oldu.

"Amerika geri döndü"

ABD başkanlarının X'teki resmi paylaşımlarının yapıldığı POTUS'u eski Başkan Joe Biden'dan teslim alan Trump, ilk paylaşımında "Amerika geri döndü." ifadesini kullandı.

"Bu gerçekten Amerika'nın altın çağı olacak"

Trump paylaşımının devamında, "Her gün, vücudumdaki her nefesle sizin için savaşacağım. Çocuklarımızın hak ettiği ve sizin de hak ettiğiniz güçlü, güvenli ve müreffeh Amerika'yı sizlere sununcaya kadar dinlenmeyeceğim. Bu gerçekten Amerika'nın altın çağı olacak." mesajını verdi.

Daha önceki başkanlık döneminden bazı görüntülerin de yer aldığı 35 saniyelik bir tanıtım videosuna da yer veren Trump'ın paylaşımı, kısa sürede 6 milyon kez görüntülendi.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın internet sayfasında da Trump'ın, parmağıyla ileriyi işaret eden bir portresi ile yine "Amerika geri döndü." yazılı sloganın olduğu bir paylaşım yapıldığı görüldü.

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