Kim ne dedi, ne mesaj verdi? İşte dünya liderlerinden Trump'a tebrik mesajları...

ABD'de Donald Trump 4 yıllık aranın ardından yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak koltuğuna oturdu. Trump eşi Melania Trump törenden önce kilisede dua etti. Ardından Trump çifti Beyaz Saray'a hareket etti. Beyaz Saray'da Joe Biden Donald Trump'ı kapıda karşıladı. Joe Biden ile Beyaz Saray'da çay içen Trump ardından ABD Kongresi Binası'na geçti.

Ardından Kongre Binası'nda yapılan yemin töreniyle Trump ABD Başkanlık koltuğuna oturdu. Trump'ın merakla beklenen konuşması "ABD'nin altın çağı şimdi başlıyor. Artık herkes bize saygı gösterecek" sözleriyle başladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıda, Orta Doğu ve Ukrayna'daki durum ile Rusya-ABD ilişkileri ele alındı.

Putin, toplantıda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya ile yeniden temas kurmak istediği ve üçüncü dünya savaşının önlenmesi gerektiği yönündeki açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, "Elbette bu yaklaşımı memnuniyetle karşılıyoruz ve ABD'de seçilen Başkanın göreve başlamasından dolayı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD ile her zaman diyaloğa açık olduklarını dile getiren Putin, ancak "diyaloğun eşit ve karşılıklı saygı temelinde olması gerektiğini" vurguladı.

Putin, Rusya ile ABD'nin stratejik istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi dahil gündemdeki konularda önemli rol oynadıklarını belirterek, "ABD'nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız. Burada en önemli unsur, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Meselenin çözümünde kısa süreli ateşkesin sağlanması, çatışmaların devam etmesi amacıyla askeri kuvvetlerin yeniden silahlandırılması için ara verilmesi söz konusu olamaz. Bu bölgede yaşayan tüm insanların, tüm halkların meşru çıkarlarına saygıya dayalı uzun vadeli barışın sağlanması gerekiyor." denildi.

Başkan Putin, Rusya ve Rus halkının çıkarları için mücadele edeceklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donald Trump'ın ABD Devlet Başkanı olmasını "küresel sorunlar da dahil olmak üzere pek çok sorunun çözümü için bir umut" olarak nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak göreve başlamasından dolayı Donald Trump’ı tebrik etti.

Başkan Trump’ı ve Amerikan halkını kutlayan Zelenskiy, "Bugün, bir değişim günüdür ve aynı zamanda küresel sorunlar da dahil olmak üzere pek çok sorunun çözümü için bir umut günüdür. Başkan Trump her zaman kararlıdır ve açıkladığı güç yoluyla barış politikası, Amerikan liderliğini güçlendirmek, kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak için bir fırsat sunmaktadır, bu en önemlisidir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Trump’a görevinde başarılar dileyerek, "Aktif ve karşılıklı yarar sağlayacak bir işbirliğini dört gözle bekliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve hem dünyaya hem de ülkelerimize daha fazla güvenlik, istikrar ve ekonomik büyüme sağlayabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajla, Trump'ın Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olmasını kutladı.

"Başkan olarak ilk döneminiz, ülkelerimiz arasındaki büyük ittifakın tarihinde çığır açan anlarla doluydu.” diyen Netanyahu, "Tehlikeli İran nükleer anlaşmasından çekildiniz, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdınız. ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdınız ve İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdınız. İsrail'in dört Arap ülkesiyle barış yaptığı tarihi İbrahim Anlaşmaları'na aracılık ettiniz.” dedi.

