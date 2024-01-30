Joe Biden: Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'deki ABD üssüne saldırıya bir karşılık verip vermeyeceklerine dair bir soruya, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz" yanıtını verdi.

Joe Biden, ABD üssüne saldırıya nasıl karşılık vereceğine karar verip vermediği sorusuna ise 'evet' karşılığı verdi. Biden, İran'ın saldırıdan sorumlu olup olmadığı yönündaki bir soruya ise, "Saldırıları gerçekleştirenlere silah sağlamaları anlamında onları sorumlu tutuyorum." cevabını verdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı belirtilmişti.