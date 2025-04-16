Biden, Trump yönetiminin hedefindeki Sosyal Güvenlik İdaresini savundu

Chicago kentinde düzenlenen "Engelliler için Savunucular, Danışmanlar ve Temsilciler" konferansında konuşan Biden, Trump yönetiminin SSA'ya "balta vurduğunu" ifade etti.

Başkanlığı devrettikten sonra kamuoyu önünde ilk kez açıklama yapan Biden, Trump yönetiminin aralarında en deneyimlilerinin de bulunduğu SSA çalışanı 7 bin kişiyi işten çıkardığını ve daha fazla çalışanı göndermeyi planladığını belirtti.

"Trump yönetimi 100 günden az bir sürede çok fazla zarar ve yıkıma sebep oldu"

Trump yönetiminin 100 günden az bir sürede "çok fazla zarar ve yıkıma sebep olduğunu" ve SSA'yı "soymak istediğini" savunan Biden, "Neden soymak istiyorlar? Milyarderlere ve büyük şirketlere büyük vergi indirimleri sağlamak için." değerlendirmesini yaptı.

SSA Başkan Vekili Michelle King, 18 Şubat'ta Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE), kurumun veri tabanına erişim sağlamak istemesi üzerine görevinden istifa etmişti.

Trump, göreve geldikten sonra DOGE üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucu ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.