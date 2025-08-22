Birleşmiş Milletler, Gazze'de resmen kıtlık ilan etti

Gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin ciddiyetini sınıflandırmak için uluslararası olarak tanınan bir sistem olan BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması (IPC), Gazze'de kıtlık yaşandığını ilk kez resmen doğruladı.

T24'ün Britanya merkezli The Telegraph'tan aktardığına göre BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması (IPC), sabah saatlerinde Gazze'de kıtlık ilan edecek.

Sınıflandırmasını akut gıda güvensizliği ölçeğinin en yüksek ve en kötü seviyesi olan 5. aşamaya yükseltti.

Kıtlık ilanı için hangi şartlar gerekiyor?

IPC'nin resmen kıtlık ilan edebilmesi için hanelerin en az yüzde 20'sinin aşırı gıda kıtlığı yaşaması, çocukların en yaz yüzde 30'unun akut yetersiz beslenme sorunu yaşaması ve her 10 bin kişiden ikisinin açlıktan dolayı her gün hayatını kaybetmesi şartları aranıyor.

IPC raporunda ne deniyor?

IPC, Gazze'de resmen ilan edilen kıtlığın önümüzdeki haftalarda Deir al Balah ve Han Yunus'a da genişleyebileceğini öngörüyor.

IPC raporunda, "Bu kıtlık tamamen insan yapımı olduğundan, durdurulabilir ve tersine çevrilebilir. Tartışma ve tereddüt zamanı geçti, açlık var ve hızla yayılıyor. Herkesin aklında, acil ve kapsamlı bir müdahalenin gerekli olduğu konusunda hiçbir şüphe olmamalıdır. Herhangi bir gecikme, birkaç gün bile olsa, kıtlıkla ilgili ölüm oranlarında kabul edilemez bir artışa neden olacaktır" denildi.

BM destekli uluslararası kuruluş, Gazze Şeridi'nde insanî yardım ulaştırılması için acil ateşkes çağrısında bulundu. Ateşkes ilan edilmediği takdirde açlık kaynaklı önlenebilir ölümlerin katlanarak artabileceği uyarısında bulunuldu.

Dünyada dört, Orta Doğu'da ilk resmî kıtlık ilanı

IPC raporunda bölgenin tarihsel olarak açlık krizleri yaşamış olmasına rağmen, “Orta Doğu bölgesinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildiği” belirtildi.

IPC, 2004 yılında kurulduğundan bu yana sadece dört kez kıtlık ilanında kullanıldı, en sonuncusu geçen yıl Sudan'da oldu.

Gazze'de açlık nedeniyle ölümler artıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insanî felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 96'sı çocuk 197 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.