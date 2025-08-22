Dışişleri Bakanlığı: Irak Süleymaniye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak’ın Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yaptı.
Keçeli, Süleymaniye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dikkat çekerek, "Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak’ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz. Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır" dedi.
