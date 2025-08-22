  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Rusya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilen Uğur Demiröz adliye sevk edildi
Takip Et

Rusya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilen Uğur Demiröz adliye sevk edildi

Rusya'da yakalanan ve Demirözler suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Uğur Demiröz adliye sevk edildi. Samsun'da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen cinayetlerin azmettiricisi olduğu kaydedilen Demiröz'ün toplam 8 ayrı dosya kapsamında arandığı ve bu suçlardan 19 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilen Uğur Demiröz adliye sevk edildi
Takip Et

Rusya'da yakalanan ve Türkiye'ye iade edilen Demirözler suç örgütü elebaşı Uğur Demiröz, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

2020 yılında Atakum’da Y.C’nin, 2024 yılında ise Canik’te A.C'nin öldürülmesi olaylarının planlayıcısı ve azmettiricisi olan Demiröz, Rusya’da yakalandı. 

Türkiye'ye iadesi yapılan Demirözler'in Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

19 yıl bir ay 10 gün hapis cezası var

Sağlık kontrolünden geçirilen Demiröz, Samsun Adliyesine sevk edildi.

Örgüt faaliyeti kapsamında işlendiği belirlenen cinayetlerin azmettiricisi ve suç örgütü elebaşı olduğu tespit edilen Uğur Demiröz'ün ayrıca uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme, silahla tehdit ve hükümlünün kaçması suçlarından toplam 8 ayrı dosya kapsamında arandığı ve bu suçlardan 19 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Netanyahu: Hamas anlaşmayı kabul etse bile İsrail tüm Gazze’yi ele geçirecekNetanyahu: Hamas anlaşmayı kabul etse bile İsrail tüm Gazze’yi ele geçirecekDünya
Yerin kilometrelerce altındaki deprem fay hatları nasıl inceleniyor?Yerin kilometrelerce altındaki deprem fay hatları nasıl inceleniyor?Gündem
Temmuz ayında turist sayısında düşüş: Yabancı ziyaretçi yüzde 5 azaldıTemmuz ayında turist sayısında düşüş: Yabancı ziyaretçi yüzde 5 azaldıEkonomi
Gündem
Zengezur Koridoru'nun Türkiye kısmında temel atıldı: Proje hakkında neler biliniyor?
Zengezur Koridoru hakkında neler biliniyor?
Özgür Özel Sivaslılara seslendi: AK Toroslar Çetesi'ni dinlemek isteyenleri akşam mitinge bekliyoruz
Özgür Özel Sivaslılara seslendi: AK Toroslar Çetesi'ni dinlemek isteyenleri akşam mitinge bekliyoruz
AFAD duyurdu: Bingöl’de deprem oldu
AFAD duyurdu: Bingöl’de deprem oldu
Ünlü rapçi Çakal konser sonrası silahlı saldırıya uğradı: Ameliyata alındı
Ünlü rapçi Çakal konser sonrası silahlı saldırıya uğradı: Ameliyata alındı
TBMM’de temizlik başladı: Tadilat nedeniyle açıklamalar dışarıda yapılıyor
TBMM’de temizlik başladı: Tadilat nedeniyle açıklamalar dışarıda yapılıyor
Yerin kilometrelerce altındaki deprem fay hatları nasıl inceleniyor?
Yerin kilometrelerce altındaki deprem fay hatları nasıl inceleniyor?