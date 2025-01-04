ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin 2021 yılında, yani Rusya’nın özel askeri harekatı başlamadan önce Ukrayna’ya Stinger ve Javelin füzeleri dahil silah sağladığını anlattı.

ABD’li diplomat, “Rusya'nın (özel askeri harekatı) başlamadan çok önce, Ukrayna’ya kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları Stinger ve Javelin gibi her şeye sahip olduklarından emin olmak için (2021) Eylül ve ardından Aralık ayında çok sayıda silahı gizlice teslim etmeye çalıştık” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı 24 Şubat 2022 tarihinde başlamıştı.

Sputnik'in New York Times gazetesinden derlediği habere göre Blinken, referandumlar sonucunda Rusya Federasyonu'na katılan bölgelerin gelecekte yeniden Ukrayna tarafından geri alınacağına inanıp inanmadığı sorusuna şunu dedi:

"Cephe hattının öngörülebilir gelecekte değişmesi olası değil"

Mesele taviz değil. Mesele şu ki, pratik açıdan bakıldığında cephe hattının öngörülebilir gelecekte değişmesi olası değil. Ukrayna bu topraklar üzerinde her zaman hak iddia edecek. Asıl soru, kaybettiği toprakları başkalarının desteğiyle geri kazanmanın bir yolunu bulacak mı?"

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı, Ukrayna’daki ateşkesin kalıcı olabilmesi için Kiev’e güvenlik garantilerinin verilmesi ve NATO’ya katılması gerektiğini dile getirdi.

Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye, düzenlenen referandumlar sonucu Rusya Federasyonu’na katılmıştı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Kiev'in Rusya'nın bir parçası haline gelen bölgeler üzerindeki kontrolünü kaybettiğini kabul etmek ve bu bölgeleri silah yoluyla geri alma girişimlerinden vazgeçmek zorunda kalacağını dile getirmişti.