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BM, Gazze'de açlığın yayılacağı konusunda uyardı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlık ve çaresizliğin yayılacağı konusunda uyardı.

Haber Merkezi
AA
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BM, Gazze'de açlığın yayılacağı konusunda uyardı
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

Refah Sınır Kapısı'nın kapanması ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kısıtlı hizmet vermesi nedeniyle Gazze'ye yönelik hayat kurtarıcı yardımların kısıtlandığını bildiren Dujarric, Dünya Gıda Programının (WFP), Gazze'nin güneyinde gıda dağıtımı yapılamadığını duyurduğunu aktardı.

Dujarric, diğer taraftan birçok hastanenin gerekli yakıt ve ilaca sahip olmadığını ifade etti.

BM Sözcüsü, Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlık ve çaresizliğin yayılacağı konusunda uyardı.

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