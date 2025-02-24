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BM'deki Ukrayna tasarısına ABD'den 'hayır' oyu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ukrayna'nın Rus birliklerinin derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını 93 "evet" oyu ile kabul ederken, ABD "hayır" oyu verdi.

Haber Merkezi
AA
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BM'deki Ukrayna tasarısına ABD'den 'hayır' oyu
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Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 3. yılı geride kalırken  Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, acil oturum için bir araya geldi.

Oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı, "Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını" talep eden ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Genel Kurul'daki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 93 "evet" oyuyla Ukrayna'nın tasarısı kabul edildi. Oylamada 65 ülke çekimser kaldı.

Oylamada, ABD ve Rusya tasarıya "hayır" oyu verirken, Türkiye "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

Kabul edilen kararda, Rus işgalinin, üç yıldır devam ettiği ve sadece Ukrayna için değil, diğer bölgeler ve küresel istikrar için de "yıkıcı ve uzun süreli sonuçlar doğurmaya devam ettiği" belirtildi.

AB ülkelerinin de desteklediği kararda, iki ülke arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi ve Rusya'nın, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarından tamamen geri çekilmesi çağrısı yapılıyor.

Genel Kurul'da alınan kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

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