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Bosnalı Bakan Nenad Nesic yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic'in, "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Bosnalı Bakan Nenad Nesic yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı
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Bosna Hersek Savcılığı, Güvenlik Bakanı Nesic'in yanı sıra ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Kara Yolları Genel Müdürü Milan Dakic ile 5 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, Nesic ve Dakic ile yakalanan şüphelilerin RS Kara Yolları Genel Müdürlüğünde görev yaptığı, söz konusu kişilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara para aklama, görevi kötüye kullanma, yolsuzluk ve rüşvet alma" iddialarından dolayı gözaltında olduğu kaydedildi.

Nesic'in iddia edilen suçlara RS Kara Yolları Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde karıştığını belirten savcılık, soruşturmanın gidişatı hakkında kamuoyunu bilgilendireceğini aktardı.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise Nesic ve diğer şüphelilerin, RS Kara Yolları Genel Müdürlüğünü, kendi belirledikleri şirketlerle iş yapmaya zorladıkları ve bu şirketlerden piyasanın üzerinde fiyat teklifleri aldıkları öne sürüldü.

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