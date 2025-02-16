Brezilya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde düşen küçük uçaktaki iki kişi yaşamını yitirdi.
Eyaletin başkenti Sao Paulo'ya yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Quadra bölgesinde küçük uçak düştüğü bildirildi.
Yetkililer, uçaktaki iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sao Paulo eyaletinde 9 Ocak ve 7 Şubat'taki uçak kazalarında üç kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi yaralanmıştı.
Eyalette 9 Ağustos 2024'te de yolcu uçağının düşmesi sonucu 62 kişi yaşamını yitirmişti.