Brezilya'da caddede insanların üzerine uçak düştü! Ölü ve yaralılar var
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir hafif uçak, hareketli bir caddeye düştü. Kaza anında caddede yoğun araç trafiği ve kalabalık bir insan topluluğunun bulunduğu ifade edildi.
Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde King Air F90 model küçük bir uçak, yoğun bir caddede park halindeki araçların üzerine düştü. Uçağın, kalkıştan yalnızca beş dakika sonra acil iniş yapmaya çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre uçağın caddede bulunan bir otobüse çarptığı aktarıldı. Televizyon görüntülerinde kazanın ardından yangın çıktığı görülüyor.
İki kişi yaşamını yitirdi
İlk belirlemelere göre parçalanmış uçaktan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Uçağın çarptığı otobüs şoförü ve o sırada yanından geçen bir motosikletli yaralı olarak kurtuldu.
İtfaiye ekipleri yerel medyaya açıklama yaparak kaza sırasında otobüste yolcu olmadığını söyledi. Yetkililer can kaybının artabileceğini aktardı.