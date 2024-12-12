Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye olarak katıldı!
Bulgaristan ve Romanya AB’nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e tam üye oldu.
Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği’nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen’e karadan da dahil oldu.
Karadan da Schengen’e dahil edildi
Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Schengen’e dahil edilmesine karar verildi. İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.
Göç ve yolsuzluk engeline takılmıştı
Bulgaristan ve Romanya, Schengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı. Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.
Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.