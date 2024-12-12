  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye olarak katıldı!
Takip Et

Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye olarak katıldı!

Bulgaristan ve Romanya AB’nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e tam üye oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye olarak katıldı!
Takip Et

Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği’nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen’e karadan da dahil oldu.

Karadan da Schengen’e dahil edildi

Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Schengen’e dahil edilmesine karar verildi. İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

Göç ve yolsuzluk engeline takılmıştı

Bulgaristan ve Romanya, Schengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı. Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

Almanya’nın sınır kontrolleri ‘domino etkisi’ mi yaratacak? 'Schengen sınırları çökücek mi?Almanya’nın sınır kontrolleri ‘domino etkisi’ mi yaratacak? 'Schengen sınırları çökücek mi?Dünya
Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede?Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede?Ekonomi
Donald Trump, Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçildiDonald Trump, Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçildiDünya

 

Dünya
Donald Trump, Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçildi
Donald Trump, Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçildi
Moskova'yı sarsan saldırı! Putin'e yakın isim suikast sonucu öldürüldü
Moskova'yı sarsan saldırı! Putin'e yakın isim suikast sonucu öldürüldü
Suriye’de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç ay askıya aldı
Suriye’de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç ay askıya aldı
G7 liderlerinden, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması çağrısı
G7 liderlerinden, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması çağrısı
Almanya'ya "en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklayın" önerisi
Almanya'ya "en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklayın" önerisi
Hollanda Ticaret ve Kalkınma Bakanı Klever, Türkiye'ye geliyor
Hollanda Ticaret ve Kalkınma Bakanı Klever, Türkiye'ye geliyor