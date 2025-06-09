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California Valisi’nden Trump’a sert tepki: Ulusal Muhafız kararı yasadışı

California Valisi Gavin Newsom, Trump’ın Los Angeles’a Ulusal Muhafız gönderme kararını yasadışı buldu ve mahkeme yoluna gidiyor. Bu hamle, eyalet-federal yönetim arasında yeni bir gerilime işaretini veriyor.

Haber Merkezi
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California Valisi’nden Trump’a sert tepki: Ulusal Muhafız kararı yasadışı
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ABD’nin California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump’ın, protestolar nedeniyle Los Angeles’a Ulusal Muhafızı konuşlandırma kararının yasadışı olduğunu belirterek, "Kendisini mahkemeye vereceğiz" dedi.

California Valisi'nden Trump'a tepki

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Başkan Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik protestolar devam ederken, California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Los Angeles’a Ulusal Muhafızları görevlendirmesine tepki gösterdi.

"Trump alevleri harladı"

Vali Newsom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ve yönetimini hedef alarak, "Bu tam olarak Donald Trump’ın istediği şeydi. Alevleri harladı ve şimdi de yasadışı bir şekilde Ulusal Muhafızları federal hükümet kontrolü altına aldı. Bu karar sadece California eyaletiyle sınırlı kalmayacak. İstediği herhangi bir eyalette aynı şeyleri yapabilecek. Kendisini mahkemeye vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Konuşlandırma anayasaya aykırı"

Newsom, daha önceki bir açıklamasında, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasının anayasaya aykırı bir eylem olduğunu söylemişti.

Trump, 2 bin Ulusal Muhafız görevlendirmişti

Trump, Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu sonrası şiddetlenen protestolarda 2 bin Ulusal Muhafız görevlendiren bir Başkanlık Muhtırası imzalamıştı.

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