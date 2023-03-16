Capital Economics: Fed hala 25 baz puan faiz artırımı yapabilir

Capital Economics'den Paul Ashworth, Fed'in gelecek hafta "zor bir karar" almak zorunda olduğunu, ancak hala 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapabileceğini söyledi. Ashworth, Fed'in yıl sonunda önce bir faiz indirimine gitmesinin mümkün olduğunu da ifade etti.

"SVB'nin çöktüğü ortamda Fed'in piyasa güvenini desteklemek için faizleri değiştirmemesi mi yoksa artırımlara devam etmesi mi gerektiği bir bilmece" ifadelerini kullanan Ashworth, Fed'in finansal istikrara mı para politikasına mı öncelik vereceği konusunda bir seçim yapacağını vurguladı.

Ashworth, 22 Mart'taki Fed açıklamasına kadar "çok şey olabilir" değerlendirmesini de yaptı.