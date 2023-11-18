Cezayir, 19 aydan sonra yeni büyükelçi atadı

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, Abdülfettah Dağmum'un Cezayir'in olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi sıfatıyla Madrid'e atanmasını onayladı." ifadesine yer verildi.

Bununla beraber, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ülkesinin Batı Sahra politikasında değişikliğe giderek, 14 Mart 2022'de Fas Kralı 6. Muhammed'e yazdığı ve Fas'ın Batı Sahra ile ilgili özerklik planına destek verdiği mektuptan sonra başlayan "İspanya-Cezayir diplomatik krizinin" sona ermesi için ilk adım atılmış oldu.

İspanya-Cezayir ilişkileri

Madrid hükümeti, Batı Sahra sorunundan ötürü Fas ile yaşadığı diplomatik krizi düzeltmek ve ikili ilişkileri normalleştirmek için Mart 2022'de harekete geçmişti.

İspanya Başbakanı Sanchez, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamış, ardından 7 Nisan 2022'de Rabat'a giderek ikili ilişkilerin normalleştirme sürecine girmesini sağlayan ikili anlaşmalara imza atmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Cezayir, Madrid'deki Büyükelçisi Said Musa'yı istişare için merkeze çekmişti.

İspanya Başbakanı Sanchez, 8 Haziran 2022'de Mecliste yaptığı konuşmada, İspanya'nın Fas ile ilişkileri normalleştirmek için Batı Sahra politikasında yaptığı değişikliği savunarak, Fas'ın Batı Sahra için önerdiği planın "ciddi, inanılır ve gerçekçi temellere dayandığını, diğer yandan İspanya'nın bu bölge halkının davasından vazgeçmediğini" söylemişti.

Sanchez'in konuşmasından birkaç saat sonra Cezayir Cumhurbaşkanlığı, "İspanya Krallığı ile dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının ivedilikle askıya alındığını" duyurmuş, ardından Maliye Bakanlığı da İspanya ile dış ticaretini dondurduğunu açıklamıştı.